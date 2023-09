Wahrzeichen von Tönisberg So geht es mit der Sanierung der Windmühle weiter

Kempen · Mit der Sanierung der historischen Kastenbockwindmühle in Kempen-Tönisberg geht es voran. Am Dienstag wurde der Mühlenkasten per Kran vom Hausbaum genommen und umgesetzt. Welche Arbeiten jetzt folgen sollen.

12.09.2023, 19:00 Uhr

Mit dem Kran wurde am Dienstag der Mühlenkasten der historischen Kastenbockwindmühle in Tönisberg heruntergenommen und beiseite gestellt. Foto: Norbert Prümen

Es waren spektakuläre Bilder, die sich am Dienstag auf dem Mühlenberg in Tönisberg boten: Mit einem Kran wurde der Mühlenkasten etwa 1,50 Meter in die Höhe gehoben und dann langsam auf ein extra vorbereitetes Fundament seitlich daneben gesetzt. Viele Zuschauer allerdings hatte man dabei nicht haben wollen, weshalb die Stadt Kempen die Aktion auch nicht angekündigt hatte.