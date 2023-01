Ausflugstipp für Familien in Kempen Krippensammler stellt seine Schätze aus

Kempen · Wer in eine einmalige Krippenwelt eintauchen möchte, der kann dies noch bis Anfang Februar in St. Hubert tun: Hans-Peter Müller hat acht Krippen in Haus und Garten aufgebaut und lädt zur Besichtigung.

06.01.2023, 14:50 Uhr

Ab Mitte November beginnt Hans-Peter Müller mit der Gestaltung der Krippenlandschaften, die mit vielen Details zur Betrachtung einladen. Foto: Norbert Prümen

Von Bianca Treffer