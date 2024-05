Runder Tisch für St. Hubert „Die Blumenpötte sehen aus wie Ufos“

Für einen kleinen Ort wie Kempen-St. Hubert war der Zuspruch am Montagabend im Forum am Hohenzollernplatz sehr gut: Rund 50 Bürgerinnen und Bürger waren der Einladung der Kempener SPD gefolgt, die einen Runden Tisch zur Zukunft St. Huberts initiiert hat. Zum Auftakt ging es schwerpunktmäßig um die Gestaltung des Marktplatzes, doch im Gespräch zeigte sich, dass es rundum weitere Stellen gibt, die durchaus Potenzial haben, wie man heute so schön sagt. Heißt: die man besser machen könnte.