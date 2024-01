„Kempen ist bunt“ Rund 2000 demonstrieren gegen Extremismus

In vielen Städten und Gemeinden gehen in diesen Tagen Menschen auf die Straße. Auslöser der Proteste sind Enthüllungen des Recherchenetzwerks „Correctiv“ über ein Treffen von Rechtsextremen in Potsdam im November 2023, bei dem es um die so genannte Remigration ging, also das Abschieben von Menschen mit Migrationshintergrund. An dem Treffen hatten auch AfD- und CDU-Politiker der Werteunion teilgenommen. Die Kundgebung auf dem Kempener Buttermarkt und den anschließenden Zug durch die Stadt hat der junge Kunstverein Kempen organisiert, der 27 Mitglieder zählt. Örtliche Parteien, Organisationen und Einrichtungen schlossen sich an. „Ich habe eine Nacht nicht geschlafen, weil mich Potsdam so bewegt hat“, sagt Oliver Heuken, Vorsitzender des Kunstvereins Kempen, „und ich habe gesagt: ,Wir müssen etwas machen.’“ Die Kunst sei bunt, Kempen sei bunt, deshalb das Motto. Für Heuken ist es die erste Demo, die er je organisiert hat, „ich hätte nicht gedacht, dass es so aufwendig ist“, sagt er, freut sich aber über den starken Zuspruch, den er dabei erfahren hat. Die Zuhörerinnen und Zuhörer applaudieren laut, als Heuken ins Mikro eine Botschaft an die „fiesen Faschistenfratzen“ spricht: „Nein, ihr bestimmt das nicht, ihr seid nicht das Volk!“