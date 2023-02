Gegen Krieg und Gewalt Kempener beten für Frieden in der Ukraine

Es folgt ein eindringlicher Lagebericht aus erster Hand. Heribert Welter, selbständiger Installateur aus Kempen und aktives Mitglied der katholischen Gemeinde, hat gemeinsam mit dem Kempener Markus Dohmen seit März vergangenen Jahres bereits neun Hilfslieferungen in die Ukraine transportiert. Ziel ist das Dorf Serednje in der Westukraine am Fuß der Karpaten, rund 1600 Kilometer von Kempen entfernt. Jeweils drei Tonnen an Hilfsgütern hatten die beiden im VW-Bus samt Anhänger dabei. Zuletzt waren es vor allem Lazarett-Zelte, Verbandsmaterial und Notstromaggregate für Soldaten an der Front. „Was viele nicht wissen ist, dass die Soldaten von ihren Heimatdörfern versorgt werden“, berichtet Welter. Vor Ort transportiert ein Priester die Waren weiter in das umkämpfte Bachmut im Osten der Ukraine. Eine gefährliche Reise, bei der der Priester selbst schon schwer verletzt worden sei. Welter berichtet auch von Schikanen der ungarischen Zollbeamten, die stundenlande Verzögerungen beim Grenzübertritt zur Folge haben, obwohl alle Papiere ordnungsgemäß vorliegen. Welter sorgt sich um ein Nachlassen der Hilfe. „Wir waren die letzten Deutschen, die etwas geliefert haben“, sagt er. Am kommenden Sonntag soll der nächste Hilfstransport starten.