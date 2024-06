Zu Hause in Kempen Rudolf Voß feiert 90. Geburtstag

„Ich habe ein schönes Leben gehabt“, sagt Rudolf Voß im Rückblick. Seinen 90. Geburtstag feiert der Kempener am Mittwoch, 19. Juni. Geboren wurde er 1934 in Stettin. Dort betrieb sein Vater eine Gärtnerei. Überschattet wurde seine Kindheit vom spurlosen Verschwinden seiner beiden Schwestern in den Wirren des Kriegsendes 1945.