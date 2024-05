Für den Sport in Kempen Richtfest am neuen Umkleidegebäude in St. Hubert

Viele Jahre gingen ins Land, in denen das neue Umkleidegebäude am St. Huberter Sportplatz an der Stendener Straße zum Leidwesen der Vereine nur Gesprächsstoff bot. Entsprechend groß war die Freude, als es endlich an die Realisierung des auf 1,9 Millionen Euro bezifferten Projekts ging. Das Bauvorhaben hat bisher auch richtig Fahrt aufgenommen: Nach dem Spatenstich Mitte Januar lud die Stadt Kempen nun am Dienstag zum Richtfest ein. Bei strahlendem Sonnenschein kamen Vertreter der Stadtverwaltung, der im Stadtrat vertretenen Parteien und viele andere Interessierte zusammen, um den Anlass zu feiern und zum Teil auch die Gelegenheit wahrzunehmen, sich ein Bild vom Fortschritt und vom Innenleben des 8,50 Meter breiten und 42 Meter langen Gebäudes zu machen.