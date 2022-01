Ausbildung im Gesundheitswesen : Rhein-Maas-Berufskolleg und Hochschule Niederrhein kooperieren

Kempen Kooperation zwischen Hochschule Niederrhein und Rhein-Maas Berufskolleg: Beide Kooperationspartner verständigten sich auf eine umfassende Vereinbarung, die eine weitere Zusammenarbeit für einen längeren Zeitraum vorsieht.

Beziehungen zwischen beiden bestehen seit Jahren, doch nun haben der Fachbereich Gesundheitswesen der Hochschule Niederrhein und das Rhein-Maas Berufskolleg (RMBK) einen umfassenden Kooperationsvertrag abgeschlossen. Beide Kooperationspartner verständigten sich auf eine umfassende Vereinbarung, deren Kern darin besteht, dass den Schülerinnen und Schülern der Eintritt in die Studien- beziehungsweise Berufswelt erleichtert wird. So wird das Know-how des Fachbereiches Gesundheit der Hochschule Niederrhein in die schulinternen Lehrpläne und weitere zum Schulprogramm gehörende Aktivitäten des RMBK integriert.