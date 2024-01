Mit Ausbildungsplatzbörse Rhein-Maas-Berufskolleg stellt sein Angebot vor

Auch für Ausbildungen in den Berufen aus den Bereichen der Erziehung, Sozialassistenz und Kinderpflege werden Anmeldungen entgegen genommen. In diesen Bildungsgängen sind neben qualifizierten Ausbildungen mit der Fachoberschul- und Fachhochschulreife ebenfalls hochwertige Abschlüsse zu erlangen. Anmeldungen für einen der Vollzeitbildungsgänge können am 27. Januar direkt über das Anmeldeportal „Schüler online“ (www.schueleranmeldung.de) vorgenommen werden. Allerdings muss vor einer Anmeldung in jedem Fall ein Beratungsgespräch stattgefunden haben, darauf weist das Berufskolleg hin.