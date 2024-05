Reiten im Kreis Viersen Pferdesportler blicken auf 100 Jahre zurück

Der RFV ist Ausrichter des Kreisturniers des Pferdesportverbandes Kreis Viersen, der in diesem Jahr ebenfalls das 100-jährige Bestehen feiert. Die in die Jahre gekommene Kreisstandarte wird derzeit aufwendig restauriert, finanzielle Hilfe dazu gibt es mit einem „Heimat-Scheck“ des NRW-Heimatministeriums über 2000 Euro. Wenn am 8. und 9. Juni in Kempen das Kreisturnier stattfindet, wird die Kreisstandarte am Jubiläumsabend am Samstag in neuem Glanz erscheinen.