Aktion am 16. März Rekord bei Anmeldung zum Frühjahrsputz in Kempen

Zum 25. Mal findet in Kempen und den Stadtteilen am Samstag, 16. März, die Aktion „Frühjahrsputz“ statt. Alljährlich rufen die Stadt Kempen, die Firma Umweltdienste Schönmackers und die Rheinische Post dazu auf, gemeinsam in der Natur, in Parks, entlang von Wegen oder an Spielplätzen den Unrat aufzusammeln, den unachtsame Zeitgenossen einfach weggeworfen haben. Zum Jubiläum verzeichnet die Aktion nun eine besonders hohe Zahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern: „Wir haben mit 704 Anmeldungen, aufgeteilt auf 66 Gruppen, wieder einen neuen Rekord an Teilnehmenden erreicht“, verkündet Michael Lomanns, Leiter des Referats für Umwelt und Klimaschutz bei der Stadt Kempen.