Reinigungskräfte an Schulen in Kempen verzweifelt „Wir fühlen uns im Stich gelassen“

Immer wieder ruft die Frau ihren Kontostand im Online-Banking auf. Dieser zeigt seit Wochen keinen Geldeingang an. „Wenn wir mal jemanden in der Zentrale erreichen, dann bekommen wir immer gesagt, das Geld sei unterwegs“, erzählt die Reinigungskraft, die namentlich nicht genannt werden möchte – aus Angst vor Konsequenzen durch ihren Arbeitgeber. Die Miete könne nicht gezahlt werden, der Kühlschrank sei leer, das Portemonnaie auch. „Ich musste mir von meinem Sohn, der sich in der Ausbildung befindet, Geld leihen. Ich schäme mich“, sagt die Frau und bricht in Tränen aus.