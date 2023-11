Filmvorführung in Kempen Träume und Sorgen von Frauen im Iran

Die 1980 in Teheran geborene Bahar Ebrahim, die für ein Studium nach Deutschland kam, ist hier inzwischen vielbeschäftigte Regisseurin von Dokumentarfilmen. In den Jahren 2016 bis 2018 entstand der Film „16 Frauen“, der 2018 mit dem World Woman Award in Silber und im Jahr 2019 mit dem Preis des Iranian Filmfestival Cologne ausgezeichnet wurde. Sie ist am Samstag in Kempen zu Gast und steht nach der Vorführung des Films zum Gespräch bereit. Der Eintritt ist frei, die Organisatorinnen bitten aber um Anmeldung unter www.kreis-viersen-vhs.de.