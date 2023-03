Arbeiten am Regenrückhaltebecken in Tönisberg Becken von 1200 Tonnen Schlamm befreit

Die dicken Eisenplatten, die vor dem Becken I auf dem Gelände des Regenrückhaltebeckens an der Schaephuysener Straße in Tönisberg liegen, erinnern noch an die Arbeiten, die über Wochen auf dem Gelände bereits erledigt wurden. „Die Platten werden in den nächsten Tagen entfernt, dann gilt es, die Wiesenfläche wiederherzustellen“, sagt Andreas Drathen, Leiter des Tiefbauamtes der Stadt Kempen. Doch ohne diese Platten, die unter anderem für einen sicheren Stand des Autokrans sorgten, hätte die gesamte Aktion auf der technischen Anlage der Stadt nicht stattfinden können.