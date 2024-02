Schulschach-Vizemeister kommen aus Kempen Regenbogenschüler holen erneut Schach-Pokal

Bereits im vergangenen Jahr nahm die Regenbogenschule als Kreismeister am Landesfinale teil und sicherte sich den ersten Platz. Wie 2023 qualifizieren sich die Schachspieler auch in diesem Jahr für die deutschen Schach-Meisterschaften der Grundschulen, die im Mai in Willingen stattfinden. „Die Teilnahme hängt von den Kosten ab und welche Betreuungspersonen mitfahren würden“, erklärt Philip Herz.