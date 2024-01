Politik in Kempen Ratsherr Stefan Ditzen jetzt bei der Klimaliste

Verkehrswende, Flächenversiegelung, Energieeffizienz oder der Erhalt von Bäumen: Klima- oder klimaverwandte Themen waren seit jeher zentral für den Kempener Ratsherrn Stefan Ditzen. Der 61-Jährige, der jüngst in den passiven Teil seiner Altersteilzeit eintrat, will sich mit der neu gewonnen Zeit noch intensiver für die Politik in der Thomasstadt einsetzen und schloss sich jetzt der Klimaliste an. Die kleine und junge Partei habe er sehr bewusst ausgewählt. „Ich habe mir die Parteien im Rat angesehen und mich nicht wiedergefunden. Für die kommende Kommunalwahl will ich jetzt eine eigene Liste aufstellen und einen Ortsverband gründen“, sagt er. In beiden Punkten sei er bereits weit.