Kempen : Caniceus: Straße nach Anita Schreieck benennen

Kempen Der fraktionslose Kempener Ratsherr Jeyratnam Caniceus beantragt, eine Straße nach der 2015 gestorbenen Anita Schreieck zu benennen. Sie habe sich, heißt es in der Begründung, seit 1985 untermüdlich für Menschen, die ihre Heimat aus politischen Gründen verlassen mussten, eingesetzt.

Sie habe durch ihr konstantes Engagement in vielen konkreten Fällen vielen Menschen in ihrer schweren Lebenssituation wieder Mut gemacht und so dazu beigetragen, dass sie sich beruflich und schulisch integrieren konnten. Das friedliche Zusammenleben von Deutschen und Menschen mit Migrationshintergrund lag ihr besonders am Herzen.