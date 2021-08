Drittimpfungen ab September : Ratsfraktionen wollen Impfzentrum behalten

Kempen Die Fraktionen im Kempener Stadtrat wünschen sich den Erhalt des Impfzentrums des Kreises Viersen in Viersen-Dülken. Das teilten die Fraktionsvorsitzenden von CDU, Grünen, SPD, FDP, FWK und ÖDP/Linke jetzt mit.

„Im Impfzentrum sollte zumindest ein Mindestbetrieb aufrechterhalten werden oder öffentliche Impfstrukturen sollten erhalten bleiben“, teilten die Fraktionsvorsitzenden des Kempener Stadtrats mit: „Wir wissen alle nicht, was in diesem Winter noch auf uns zukommt. Überall in der Welt steigen die Fallzahlen bereits. Die schweren Verläufe in der Pandemie nehmen bereits jetzt schon aufgrund der Delta-Variante zu.“ Mit Blick auf die anstehenden Drittimpfungen ab September, die zu erwartende Grippewelle und eine höhere Impfbereitschaft in der Bevölkerung müsse das Impfzentrum bleiben, so die Fraktionen: Für die niedergelassenen Ärzte sei all dies nicht mehr zu leisten.