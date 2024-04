Für Jugendliche in Kempen Rappen, klettern und Graffiti sprühen in den Sommerferien

Am Donnerstag, 18. Juli, steht ein Besuch im Alma-Park in Gelsenkirchen an. Dort ist eine Games-Flatrate gebucht, unter anderem mit Lasertag, Bubbleball, Arrowtag, Poolball und Schwarzlicht-Minigolf. Für Donnerstag, 25. Juli, ist eine Fahrt zum Freizeitpark de Efteling geplant, für Donnerstag, 1. August, ein Besuch im Kletterwald Niederrhein in Nettetal-Hinsbeck. Am Donnerstag, 8. August, gibt es einen Graffiti-Workshop, am Donnerstag, 15. August, geht es zur Kartbahn in Weeze.