Open Space in der Ateliergalerie dreivier in Kempen Fotografische Arbeiten beleuchten das Dazwischen

Die technischen und gestalterischen Grundlagen der Fotografie erlernte er in den 1980er Jahren in Kursen des Gelsenkirchener Fotografen Werner Köntopp. 1983 schloss sich Lange der Fotogruppe Tele-Team-Herten und dem Deutschen Verband für Fotografie an. Bis 2005 arbeitete er insbesondere an analogen Schwarz-weiß-Prints, auch unter Nutzung experimenteller Techniken, wie beispielsweise der Lochkamera, oder unter Verwendung spezieller Toner und Entwickler. Ab 2006 setzte er verstärkt auf den Einsatz der digitalen Fotografie und Bildbearbeitung.