“Alle für Kölle“ in Kempen Räuber feiern Tourauftakt mit neuem Album im Kolpinghaus

Tatsächlich haben die Räuber ihren Tourauftakt 2023 ins beschauliche Kempen gelegt, wie schon 2022. Schwerpunkt des zweistündigen Programms ist ihr neues Album „Alle für Kölle“. Von Anfang an feiert und tanzt das Publikum ausgelassen mit. Viele kennen die Texte auf Kölsch auswendig und singen jeden Song mit. Das scheint noch relativ einfach bei den Karnevalssongs, die die 1991 gegründete Band so bekannt gemacht haben wie „Kölsche Junge bütze joot“, „Schau mir in die Augen“ oder „Wer hat mir die Rose auf den Hintern tätowiert?“ Schwieriger wird es bei manch anderem Song, der ohne Übersetzungshilfen, die übrigens im Internet angeboten werden, kaum verständlich ist. So etwa beim neuen Hit „Wigga Digga“, was so viel heißt wie „Weiter Dicker“ und den kundige Fans mit passenden Gesten begleiten.