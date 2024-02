Hauseigentümer in Kempen bedroht Räuber stehlen Gold im Wert von über 100.000 Euro

Nach einem Raub im Kempener Stadtteil St. Hubert sucht die Polizei nach den Tätern. Wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte, drangen fünf maskierte Männer am Sonntag, 18. Februar, gegen 14.50 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Schadbruch in St. Hubert ein, nachdem sie die Wohnungstür aufgebrochen hatten.