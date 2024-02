Sicherheit in Kempen Radfahrverbot auf dem Wochenmarkt

Grundsätzlich ist das Radfahren in Kempen in der Fußgängerzone erlaubt. Darauf weisen an den Eingängen zur Fußgängerzone Schilder hin. Nur an den Markttagen, das ist dienstags und freitags, ist das Radfahren auf dem Buttermarkt untersagt – zur Sicherheit der Marktbesucher, wie die Stadt auf Anfrage mitteilte. Am „Falko“, am Georgsbrunnen und an der Servicestelle im Rathaus werden dazu Sperren mit Schildern aufgestellt, die auf das Fahrradverbot auf dem Markt hinweisen. Dass immer wieder Radler um die Sperren herum aufs Marktgelände fahren, sei „wirklich ein Problem“, sagt Mannitz: „Ein Wochenmarkt sollte ein sicherer Ort sein.“