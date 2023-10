Immer mehr Photovoltaik Kempen legt starken Endspurt im „Wattbewerb“ hin

„Sowohl im Eigenheimbereich mit individuellen PV-Anlagen als auch bei Mietwohnungen mit Balkonkraftwerken wurden die Ergebnisse des letzten Jahres weit übertroffen. Auch im Gewerbebereich scheint sich etwas zu bewegen. Im August nahm die bisher größte Installation im Jahr 2023 mit 130 kWp bei einem Lebensmittelhändler am Hessenring ihren Betrieb auf. Die neuen PV-Anlagen besitzen eine Gesamtleistung von 2800 kWp und produzieren jährlich etwa 2300 MWh Strom, was dem Strombedarf von rund 700 Haushalten entspricht und zu einer CO 2 -Einsparung von fast 1000 Tonnen führt“, sagt Helmut Nienhaus von der Kempener Wattbewerbsgruppe hörbar stolz.