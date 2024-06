Heimatliebe „Kempen ist ein Zugpferd in der Region“

Dass Kempen eine schöne Altstadt, viele kleine Geschäfte und ein großes gastronomisches Angebot hat, muss man Einheimischen nicht erzählen. Wer von außerhalb kommt, weiß das oft nicht – und ist beim ersten Besuch regelrecht begeistert. Etliche Einträge in Internetportalen und in den sozialen Medien zeigen, dass Kempen-Besucher Fotokamera oder Smartphone nicht aus der Hand legen, denn überall sind Sehenswürdigkeiten wie Burg und Kuhtor, historische Häuser wie an der Tiefstraße oder Alten Schulstraße, Denkmäler wie das Martinsdenkmal auf dem Buttermarkt oder Thomas a Kempis vor der Propsteikirche zu fotografieren.