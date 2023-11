Klimaschutz in Kempen Fahrradparkhaus liegt auf Eis

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, den 60 Milliarden Euro schweren Klima- und Transformationsfonds der Bundesregierung zu kippen, hat unmittelbar auch Auswirkungen auf ein zentrales Bauprojekt für mehr Klimaschutz in der Stadt Kempen. Wie Umweltreferent Michael Lomanns in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt- und Klimaschutz des Stadtrates am Montagabend mitteilte, liegt auch das „Förderprogramm Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen“ des Bundes auf Eis. Ob es öffentliche Gelder für das Projekt am Kempener Bahnhof gibt, sei derzeit ungewiss. Sämtliche Förderanträge aus diesem Programm seien zurückgestellt, berichtete Lomanns.