Zwei Jahre Krieg in der Ukraine „Dass die Not so groß ist, haben wir nicht gedacht“

Im November und Dezember war Welter in der Ukraine, brachte medizinisches Material, Tütchen mit weihnachtlichen Leckereien für die Kinder, die Frauen am Niederrhein gepackt hatten, und fast eine Tonne Konserven in die kleine Stadt Serednje. Längst hat sich die Zusammenarbeit eingespielt: Pater Ivan verteilt die Hilfsgüter vor Ort weiter. Über Karneval war Welter zuletzt dort. Während andere am Altweiberdonnerstag im Zelt auf dem Kempener Viehmarkt die heiße Phase der närrischen Session einläuteten, stieg Welter im Gewerbegebiet in seinen Transporter und fuhr los, über Passau, Wien und Budapest zum ungarisch-ukrainischen Grenzübergang Záhony und weiter nach Serednje. Über 1500 Kilometer. Und das inzwischen zum 18. Mal.