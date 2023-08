Geheimnis gelüftet Prinzengarde Kempen hat neuen Ehrenleutnant

Das große Geheimnis ist gelüftet! Daniel Sahni ist der 25. Ehrenleutnant der Prinzengarde Kempen. Der 52-jährige Gastronom betreibt zusammen mit seiner Frau Miriam das Restaurant „Comix“ an der Peterstraße schon seit 25 Jahren. Am Freitag wurde er im Rahmen des Sommertreffs der Ehrenleutnants vorgestellt. Nach dem „Dreigestirn“ Heiner Hermans, Reinhold Kiehstaller und Jüppi Trienekens folgt nun ein nicht weniger bekanntes Gesicht in die Riege der Ehrenleutnants.