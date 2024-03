Hilfe für Hund und Katze Mehr Lebensqualität mit Orthese und Physio

Blacky läuft auf nur drei Beinen. Er sei so in der Türkei geboren, berichtet seine Besitzerin. Und wohl nur dank seines Charmes der Tötung entgangen, wie sie mutmaßt. Heute soll Blacky an seinem stark belasteten einzelnen Vorderbeinchen eine stützende Orthese erhalten, die für ihn maßangefertigt wurde. Eine Prothese kommt nicht infrage, da es keinen Stumpf gibt, an dem sie befestigt werden könnte. Mitarbeiterin Käthe Ehm befestigt die kleine Orthese mit Klettbändern am Beinchen von Blacky. „Ich hoffe, ihn damit unterstützen zu können, er hat soviel Lebensfreude“, sagt die Besitzerin.