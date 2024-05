Postbank zieht sich zurück Postbank zieht sich aus Partnerfilialen zurück

Kundinnen und Kunden der Postbank in Kempen waren erleichtert, als im Sommer 2023 in der Nähe von Edeka am Hessenring eine Partnerfiliale der Deutschen Post öffnete. Denn die Deutsche Post und die Postbank waren aus dem alten Gebäude am Moorenring ausgezogen; die Planungen, dort ein Wohn- und Geschäftshaus zu errichten, zogen sich schon Jahre hin. Im Juni eröffnete am Hessenring dann das Geschäft „Telekommunikation und Postpartner“. Dort bieten Mostafa Azzarouali und sein Team seither auch Postdienstleistungen an: Kunden können beispielsweise Brief-, Paket- und Einschreibemarken, Briefumschläge und Packsets kaufen, Pakete und Briefe aufgeben. Für Kunden der Postbank sind einfache Bankdienstleistungen möglich: Kunden können Ein- und Auszahlungen tätigen oder Überweisungen abgeben.