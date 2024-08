Post-Filialpartner in Kempen Postbank-Schalter am Hessenring schließt

In Kempen bieten nach Angaben des Sprechers unter anderem Aldi am Hessenring 25, der Dm-Drogeriemarkt an der Engerstraße 24, Penny am Emilie-Horten-Platz 1 und Lidl an der Kleinbahnstraße 20 diesen Service an. An der Shell-Tankstelle an der Otto-Schott-Straße 13 könnten Postbank-Kunden zudem, auch ohne zu tanken, wie am Geldautomaten bis zu 1000 Euro täglich abheben. Überweisungen könnten sie auch mit einem Girobriefumschlag an die Kontoführung der Postbank schicken. Außer dem Online-Banking biete die Postbank zudem das kostenlose Telefonbanking an.