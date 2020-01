Kostenpflichtiger Inhalt: Parteiloser Bürgermeisterkandidat in Kempen : Ein Macher will an die Macht

Bürgermeisterkandidat Christoph Dellmans am St.-Martins-Denkmal auf dem Buttermarkt in Kempen: Der parteilose Stadtsprecher wird von SPD und Grünen bei seiner Kandidatur unterstützt. Foto: Guido de Nardo

Kempen Er gilt als charmant und umgänglich, ist in vielen Kreisen in Kempen seit Jahren gut vernetzt. Nun will Stadtsprecher Christoph Dellmans ganz nach oben. Als parteiloser Kandidat tritt der 52 Jahre alte Kommunikations- und Marketingfachmann bei der Bürgermeisterwahl im Herbst in Kempen an. SPD und Grüne hatten ihn bereits frühzeitig benannt und stehen nun voll zu ihm.