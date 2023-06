Training für mehr Sicherheit Polizei und VHS geben Tipps für Umgang mit dem Pedelec

Deshalb bietet beispielsweise die Kreispolizeibehörde, aber auch die Kreisvolkshochschule Pedelec-Kurse an, in denen man den Umgang mit dem Rad trainieren kann. Das ist am Samstag, 17. Juni, ganz spontan und ohne Voranmeldung möglich bei einem offenen Pedelec-Parcours, den die Polizei auf dem Rathausmarkt in Viersen aufbaut. Von 12 bis 16 Uhr sind Verkehrssicherheitsberater der Polizei dort und bauen den Parcours auf. Wer ein Pedelec mitbringt, kann dort ausprobieren, wie sicher er im Umgang mit dem Gefährt ist. Es gilt, einen kleinen Parcours im Slalom zu durchfahren, in verschiedenen Situationen das Gleichgewicht zu halten oder Hindernisse auf dem Boden zu umfahren. Auch der richtige Weg durch eine Engstelle kann geübt werden. Hinzu kommen Übungen an der Bordsteinkante. Die Verkehrssicherheitsberater stehen für Fragen zur Verfügung. Wer nicht nach Viersen fahren möchte: Die Polizei bietet solch einen offenen Pedelec-Parcours auch am 6. August in Kempen an. Aufgebaut wird er dann auf dem Parkplatz hinter der Polizei.