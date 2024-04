Polizei bittet um Hinweise Gleich zwei Einbrüche in Ladenlokale in Kempen

Gleich zwei Einbrüche haben sich in Kempen in den vergangenen Tagen ereignet. In der Nacht zum Montag, 15. April, wurde zunächst gegen 3.30 Uhr in ein Ladenlokal in Kempen an der Straße Studentenacker eingebrochen. Eine Mitarbeiterin wurde zur genannten Zeit vom Sicherheitsdienst kontaktiert, da dieser eine Bewegung in der Filiale festgestellt hatte.