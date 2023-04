Einsatz in St. Hubert Polizei sucht mit Hubschrauber nach Kita-Kindern

Zwei sechsjährige Jungen haben am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr ihre Kita im Kempener Stadtteil St. Hubert verlassen. Nach Informationen unserer Redaktion soll es sich um die Kita an der Bendenstraße handeln. Rundum suchen derzeit Polizeibeamte nach den beiden Jungen, auch per Hubschrauber. Am Boden werden zudem Suchhunde eingesetzt.