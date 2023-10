Vorfall in Kempen Polizei sucht Zeugen nach Unfall am Hooghe Weg

Wie die Polizei am Montag, 30. Oktober, mitteilte, erhielt die Polizei in der vergangenen Woche Kenntnis von einem Unfall, der sich am 20. Oktober gegen 16.30 Uhr ereignet haben soll. Zeugen berichteten, dass dort ein minderjähriges Mädchen mit dem Fahrrad auf dem Radweg saß. Möglicherweise sei es kurz zuvor zu einem Zusammenstoß mit einem Auto gekommen, berichtete die Polizei dazu am Montag. Vermutlich beteiligt sei ein grauer Renault Clio mit Gelderner Kennzeichen. Die Zeugen kümmerten sich um das Kind, anschließend erstatteten sie über das Online-Formular der Polizei Viersen Anzeige.