Karneval in Kempen 2023 Polizei zählt rund 20.000 Jecke beim Zug in Kempen

Nach Einschätzung der Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Ordnungsamt ist der Rosenmontagszug in Kempen „relativ friedlich“ verlaufen. So beschrieb Polizeisprecher Wolfgang Goertz am späten Nachmittag die Lage, nachdem der Zug mit über 10.000 Mitziehenden durch die Altstadt gerollt war. Nach einer Schätzung der Polizei feierten in Kempen rund 20.000 Menschen. Zehn Platzverweise sprach die Polizei bis zum Nachmittag aus, außerdem wurde eine Person in Gewahrsam genommen, eine weitere Person wurde wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auffällig.