Vorfall am Altweiberdonnerstag Polizei nimmt Kempener fest

Der einschlägig polizeibekannte Mann wurde vorläufig festgenommen. Einen Zusammenhang zum Karneval habe die Polizei in diesen Vorfällen nicht gesehen, so ein Polizeisprecher. In einer ersten Altweiberbilanz hatte die Polizei mitgeteilt, in Kempen sei das karnevalistische Treiben weitestgehend ruhig geblieben.