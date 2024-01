Sicherer Schulweg Polizei kontrolliert rund um Schulen in Kempen

In der Fahrradzone vor den weiterführenden Schulen in Kempen hat es in jüngster Zeit mehrfach Kontrollen der Polizei gegeben. Dabei ging es vor allem um einen sicheren Schulweg: Wie die Kreispolizeibehörde Viersen auf Anfrage mitteilte, führte die Polizei dort seit dem 1. Januar insgesamt 18 dokumentierte Schulwegsicherungen durch. „Bei diesen wurden fünf Verstöße wegen falscher oder fehlender Beleuchtung, zwei Elternbriefe sowie zwei Bürgergespräche festgehalten“, so ein Polizeisprecher.