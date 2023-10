Staatsanwaltschaft prüft Gutachten Polizei hat Ermittlungen zu Chemie-Unfall bei Byk in Kempen abgeschlossen

Auf dem Werksgelände ist das oberirdische Tanklager, in dem sich der Brand entwickelte, inzwischen vollständig abgebaut worden. Das Unternehmen will in Kempen die Arbeit alsbald wieder wie gewohnt aufnehmen. Zur Klärung dessen, was gemacht werden könne, sei man in engem Austausch mit der Bezirksregierung, so die Sprecherin weiter. Einzelne Bereiche wie Technikum, Hochregallager, Verwaltung und Pastillierung können wieder genutzt werden. Ein Teil der Mitarbeiter aus Kempen ist vorübergehend noch bei Byk in Wesel tätig.