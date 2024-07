Politik in Kempen Politik hat Wahlen 2025 im Blick

Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) hat die Problemlagen im Interview mit unserer Redaktion klart benannt. Der 57 Jahre alte Verwaltungsfachmann hat auch erklärt, dass er sich im kommenden Jahr zur Wiederwahl als Bürgermeister der Thomasstadt stellen möchte. Dellmans steht seit den Kommunalwahlen 2020 an der Spitze von Rat und Verwaltung in Kempen. Wer bei den nächsten Wahlen, die in Nordrhein-Westfalen voraussichtlich parallel zur Bundestagswahl am 28. September 2025 stattfinden werden, gegen den Amtsinhaber in der Thomasstadt antreten wird, ist derzeit offen.