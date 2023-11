Sicherheit in Kempen Politik für Polizei-Standort Oedter Straße

Der Plan, dem Land NRW für den Bau einer neuen Polizeiwache in Kempen an der Kreuzung Oedter Straße/Kempener Außenring ein geeignetes Grundstück zur Verfügung zu stellen, wird von Stadtverwaltung und Politik weiterverfolgt. Der Planungsausschuss des Stadtrates beschloss am Montagabend einstimmig, zur Aufstellung eines Bebauungsplanes in die so genannte frühzeitige Offenlage zu gehen. In den kommenden Wochen wird der vom Planungsamt erarbeitete Bebauungsplan – wie zuletzt schon der Flächennutzungsplan – im Internet öffentlich ausgelegt. Bürgerinnen und Bürger sowie Institutionen können dann ihre Anregungen oder Bedenken gegen den Plan beim Planungsamt vorbringen.