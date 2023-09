Missstände bei Reinigung an Schulen in Kempen Selber machen statt outsourcen

Kempen · Nachdem bekannt wurde, dass die Schulen in Kempen nur unzureichend geputzt werden, schaltet sich nun die Politik ein. Sie will die Verwaltung prüfen lassen, ob man die Reinigung der Schulen nicht wieder in die eigene Hand nehmen kann.

05.09.2023, 05:05 Uhr

An den Schulen in Kempen wird teilweise nur unzureichend geputzt. Das will die Politik nicht länger mit ansehen. Foto: dpa/Jens Büttner

Ungeputzte Turnhallen, Schultoiletten, Klassenzimmer: Damit soll in Kempen bald Schluss sein. Nach dem Willen der Politik soll die Stadt wieder stärker auf eigene Reinigungskräfte setzen, um die Schulen zu putzen. Darauf haben sich alle sieben Fraktionen im Stadtrat – CDU, Grüne, SPD, FDP, Freie Wähler, ÖDP/Linke und die neue Fraktion SDK – jetzt verständigt. In einem gemeinsamen Antrag, den die Fraktionsvorsitzenden Jochen Herbst, Joachim Straeten, Stefan Kiwitz, Bernhard Lommetz, Georg Alsdorf, Jeyaratnam Caniceus und Martina Güldenbog an Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) schickten, fordern sie die Prüfung, ob die Reinigung der Kempener Schulen wieder kommunalisiert werden kann.