Kultur in Kempen Podiumsgespräch zur Kunst im öffentlichen Raum geplant

In diesem Rahmen wollen Stefelmanns und Scheuß über die Kunst im öffentlichen Raum sprechen. Stefelmanns ist Malerin und Bildhauerin – und Expertin für die Skulpturen, die sich etwa im Kempener Grüngürtel befinden. Regelmäßig bietet sie öffentliche Führungen zu den Skulpturen an, erzählt die Geschichten, die sich hinter den Skulpturen verbergen. Diese Sammlung sei durchaus erweiterungsfähig, glauben Stefelmanns und Scheuß, die die Menschen in der Stadt für die Auseinandersetzung mit der Kunst im öffentlichen Raum sensibilisieren wollen. „Sie ist wichtig, weil sie auch zur Identität der Menschen in ihrem Umfeld beiträgt“, sagt Scheuß. Welche Bedeutung die Kunst im öffentlichen Raum für die Menschen in Kempen hat, wollen Stefelmanns und Scheuß mit Kempenern diskutieren.