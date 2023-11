Verkehr in Kempen Planungen für Radstrecke vom Bahnhof nach St. Hubert laufen

Die Fahrradstrecke von St. Hubert über Schauteshütte in die Kempener Innenstadt ist ein wichtiger Baustein des Radverkehrskonzeptes, das der Kempener Stadtrat 2019 beschlossen hat. Nach jahrelangem Stillstand macht die Politik bei diesem Thema seit geraumer Zeit Druck. Die neue Radstrecke, die durchs Gewerbegebiet Arnoldstraße und die Schorndorfer Straße in die Altstadt führen soll, ist konzeptionell eingebettet in die gesamte planerische Neuentwicklung des Bahnhofsumfeldes.