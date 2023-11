Bauvorhaben in Kempen Planungen für neue Gerätehäuser der Feuerwehr laufen

Das bestehende Feuerwehrgerätehaus an der Rheinstraße in Tönisberg erhält einen Anbau. Der geplante Neubau soll nach dem Vorbild des Gerätehauses an der Ziegelheider Straße in Schmalbroich, das 2019 fertig gestellt wurde, errichtet werden. Am Krefelder Weg in Unterweiden soll ein neues Gerätehaus für die dortige Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr gebaut werden.