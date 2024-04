Bauprojekt in Kempen Planungen für neue Altenheime laufen

Mit einer längeren Pressemitteilung meldete die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist in Kempen kurz vor Weihnachten vorigen Jahres Vollzug: Vorstand und Kuratorium der Stiftung hätten die Verträge mit dem Bauherrn, der Conesta GmbH & Co. KG, über den Bau des neuen Altenheimkomplexes am Schmeddersweg unterzeichnet. Die Stiftung betreibt in Kempen die beiden Altenheime Von-Broichhausen-Stift am Heyerdrink in unmittelbarer Nachbarschaft zum Krankenhaus und St.-Peter-Stift an der Auguste-Tibus-Straße im Kempener Süden.