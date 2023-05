An der Berliner Allee in Kempen Planung für Familiensportpark läuft

Es ist richtig Schwung in die Sache gekommen. Und die Beteiligten haben bereits erste Fortschritte ihrer Arbeit erzielt. Fast alle 14 Tage sitzen Mitarbeiter von Grünflächenamt, Hochbauamt, Planungsamt und Tiefbauamt in Kempen zusammen und konkretisieren Planungen und Handlungsschritte für die Erweiterung der Sportanlagen an der Berliner Allee zum Familiensportpark. In einer Vorlage berichtete der Erste Beigeordnete Bennet Gielen dem Sportausschuss des Stadtrates über den aktuellen Stand des Projektes.