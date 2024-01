Betreuung für Kleine Stadt Kempen plant mehr Kita-Plätze

Perspektivisch will die Stadt weitere Plätze für die Betreuung von Kindern schaffen. Für das neue Kindergartenjahr, das am 1. August 2024 beginnt, sind 939 Plätze für die Kinder ab drei Jahren in der Planung, für die Unter-Dreijährigen in Kitas 261 Plätze, in der Tagespflege 134, dazu muss die Politik im Jugendhilfeausschuss und im Stadtrat aber noch die Beschlüsse fassen und zustimmen. Für die Zukunft sollen auch neue Kitas her: „Dem steigenden Bedarf entsprechend hat die Politik bereits in der Vergangenheit die Schaffung von zwei weiteren Einrichtungen in der Stadt Kempen beschlossen. Außerdem wird eine Einrichtung eines nicht-städtischen Trägers um zwei Gruppen erweitert“, heißt es auf Anfrage unserer Redaktion.