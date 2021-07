Feuerwehr im Einsatz : Kempen plant Hilfsaktion für Opfer in Hochwassergebieten

Kempen Rund 80 Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr halfen in den vergangenen Tagen in den Hochwassergebieten, pumpten Keller leer, füllten Sandsäcke und suchten nach Vermissten. Feuerwehr und Stadt erhalten derzeit viele Anfragen von Bürgern, die spenden wollen.

Die Stadt Kempen plant gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Kempen eine Aktion für die Opfer der Hochwasserkatastrophe. Die Wehrleute waren in den vergangenen Tagen in den Flutgebieten im Einsatz, füllten Sandsäcke, pumpten Keller aus und suchten nach Vermissten. Rund 80 Wehrleute aus Kempen packten unter anderem in Erkrath, Wassenberg und im Rhein-Erft-Kreis mit an. Im Kreis Heinsberg versuchten sie mit vielen weiteren Helfern, den Damm zu sichern. Dazu mussten unzählige Sandsäcke befüllt werden, am Ende mussten sie vor den Wassermassen jedoch kapitulieren.